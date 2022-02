Bolla turistica di Langkawi, la Malesia prolunga l'iniziativa

La Malesia ha deciso di estendere la bolla dei viaggi internazionali di Langkawi fino alla riapertura dei confini nazionali. La bolla è stata introdotta come progetto pilota di tre mesi a partire dal 15 novembre 2021 e il governo ne ha approvato il prolungamento modificando la Standard Operating Procedure (Sop) per i turisti stranieri che entrano nel Paese, alla luce delle ultime norme approvate dal Ministero della Salute sul fronte anti-Covid.

In base alle nuove regole i turisti completamente vaccinati con richiamo possono lasciare l'isola di Langkawi il giorno 5 se il test RT-PCR del giorno 4 è negativo, oppure se il test RTK-Ag (professionale) effettuato il giorno 5 è negativo. I bambini di età pari o inferiore ai 12 anni possono viaggiare con genitori o tutori vaccinati senza dover esibire prova dell’avvenuta vaccinazione e i bambini di età inferiore ai due anni non devono sottoporsi al test di screening Covid-19.



È inoltre obbligatoria per ogni turista straniero la sottoscrizione di una polizza assicurativa del valore di 50mila dollari (Covid-19 e viaggio). I cittadini malesi residenti all'estero sono esentati da tale obbligo. L’arrivo dei voli all’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur è consentito a partire dal 22 febbraio.