di Isabella Cattoni

Quattro temi chiave per affrontare la sfida del 2022, catturando nuove quote di un mercato, quello italiano, capace di procurare nel 2019 circa 370mila visitatori attestandosi al quinto posto a livello internazionale: L’Irlanda volta pagina e guarda al futuro con nuova energia.

Quattro tematiche

“Quest’anno svilupperemo la promozione ispirandoci a quattro tematiche – spiega Marcella Ercolini (nella foto), marketing manager Italy di Turismo Irlandese – incentrate su natura e sostenibilità, turismo attivo, esperienze esclusive e cultura. Quattro temi che rendono l’Irlanda una meta davvero per tutti, da chi ama le attività all’aria aperta e la vacanza attiva, a quanti prediligono l’aspetto culturale o vogliono concedersi una vacanza all’insegna di un lusso esclusivo. Il tutto giocato sul filo delle esperienze autentiche e del contatto con una popolazione che ha molti punti in comune con quella italiana”.



Gli investimenti

Grazie anche ai 53 milioni di euro stanziati dal Governo per potenziare le strutture legate alle infrastrutture turistiche nel segno della sostenibilità, la manager è convinta che questo sia davvero l’anno della svolta. “Certo – precisa Ercolini – per tornare ai livelli pre pandemia dovremo aspettare il 2023, ma già quest’anno ritengo che torneremo a numeri interessanti”. Complice il ripristino dei collegamenti da parte di tutte le compagnie aeree, l’anno si presenta ricco di novità, che verranno veicolate grazie a importanti investimenti in marketing e comunicazione. “Spingeremo sia sul trade sia sul consumer. In particolare, ad adv e t.o. proporremo educational, workshop ed eventi formativi per fare focus sulle potenzialità della nostra Irlanda. Parteciperemo alle principali fiere di settore come TTG Travel Experience e svilupperemo campagne di marketing in sinergia con tour operator e compagnie aeree”.



L'Irish Week

In quest’ambito continua la campagna ‘Press the green button’ messa a punto dall’ente del turismo, che verrà affiancata da altre iniziative concentrate su specifiche regioni del Paese e sui city break da organizzare nelle principali città.

Da segnalare poi la prima edizione della ‘Irish Week’, in programma a Milano dal 12 al 20 marzo. “L’obiettivo è quello di portare l’Irlanda a Milano attraverso il cinema, la fotografia, la letteratura, la gastronomia, le celebrazioni che si svilupperanno in diversi momenti e luoghi della città. Grazie anche al patrocinio del Comune di Milano, l’Irish Week saprà catturare l’interesse di potenziali visitatori di un Paese che ha molto da offrire in termini di sostenibilità, natura e cultura”.