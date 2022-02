L’Irlanda de Il Trono di Spade: debutta il Game of Thrones Studio Tour

Gli appassionati de 'Il trono di spade' possono festeggiare. Dallo scorso 4 febbraio, infatti, a Banbridge, in Irlanda del Nord, si può prendere parte a un esclusivo 'Game of Thrones Studio Tour' durante il quale si verrà catapultati dentro il mondo fantastico della serie tv firmata Hbo.

Ci si ritroverà così sul set dell’iconica Great Hall - lì dove Jon Snow è stato dichiarato 'King in the North' - o ancora nella Chamber of the Painted Table. Si potranno scoprire i tanti segreti del dietro le quinte, tra cui le curiosità sugli effetti speciali, i costumi e gli oggetti di scena usati durante le riprese.



A dichiararsi entusiasta per l'iniziativa, riporta travelpulse.com, anche Niall Gibbons, ceo di Tourism Ireland, che vede in questa attrazione una calamita per i turisti, in particolare quelli in arrivo dall'estero tanto attesi durante il 2022.



Gaia Guarino