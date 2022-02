La Tunisia riparte: regole di ingresso più flessibili

A seguito del miglioramento della situazione, l’ente nazionale del turismo tunisino informa che dal 26 febbraio scorso le regole per l’ingesso nel Paese sono più flessibili.

In dettaglio, non sono più richiesti test per tutte le persone vaccinate con più di 18 anni. È comunque indispensabile presentare all'arrivo un certificato comprovante il completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 o un passaporto di vaccinazione rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.



I minori di 18 anni non sono tenuti a presentare né l'esito di un test negativo, né un certificato comprovante il completamento del ciclo di vaccinazione contro il Covid-19, né un passaporto vaccinale rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.



Le persone di età superiore ai 18 anni che non sono state vaccinate o che non hanno completato il loro ciclo vaccinale sono tenute a presentare al check in un risultato negativo di un test Rt-Pcr effettuato entro le 48 ore precedenti o un test antigenico effettuato entro le 24 ore precedenti e sottoporsi ad auto-isolamento di 5 giorni.



Possono essere effettuati dei test a campione all'arrivo in Tunisia a persone di età superiore ai 18 anni. In caso di esito positivo, il soggetto sarà sottoposto ad auto-isolamento per un periodo di 5 giorni e in caso di persistenza dei sintomi, l'auto-isolamento sarà prorogato per altri due giorni.



Dal 1 marzo cambiano anche i protocolli di sicurezza: la capacità degli spazi all’aperto sarà del 100%, mentre per quelli al chiuso sarà del 75% con l’obbligo di presentare il passaporto vaccinale, indossare la mascherina ed aerare i locali.

La capienza massima per il trasporto turistico passa al 100%.

A partire dal 1 aprile 2022, la capacità per gli spazi al chiuso passerà al 100%, sempre con

l’obbligo di presentare il passaporto vaccinale, indossare la mascherina ed aerare gli spazi.

Si procederà inoltre all’intensificazione delle campagne di vaccinazione contro il Covid 19 e al rafforzamento del controllo del passaporto vaccinale e delle altre misure di precauzione individuale in ciascun settore di attività.