La Tunisia allenta le restrizioni per i turisti: le regole in vigore da domani

La Tunisia è pronta per il ritorno dei turisti. Forte dei risultati della campagna vaccinale (l’82% delle persone con più di 40 anni, il 67% di quelle con più di 12 anni e il 100% del personale turistico ha completato i propri programmi di immunizzazione) e dell’applicazione del Protocollo Sanitario del Turismo Tunisino (PSTT) nelle strutture ricettive, il comitato scientifico del Ministero della Salute tunisino ha deciso di allentare le restrizioni di ingresso per i viaggiatori dal 15 febbraio.

L’annuncio arriva dall’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo, che in una nota spiega le nuove misure.



Da domani non saranno più richiesti i test per le persone vaccinate (dai 18 anni in su). Sarà obbligatorio presentare all’arrivo un attestato che provi l’avvenuto completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 o un passaporto vaccinale rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.



Non vaccinati

Le persone dai 6 anni in su che non hanno completato il ciclo vaccinate potranno entrare in Tunisia presentando un test negativo RT-PCR effettuato entro le 48 ore o antigenico effettuato entro le 24 ore.



Potranno essere effettuati dei test a campione all’arrivo in Tunisia a persone dai 6 anni in su. In caso di risultato positivo, il soggetto dovrà osservare un periodo di autoisolamento di 5 giorni, e in caso di sintomi, l’autoisolamento è prolungato di due giorni.



Le nuove misure seguono la revoca del coprifuoco in vigore dal 12 gennaio (dalle 22 alle 5) avvenuta lo scorso 10 febbraio.