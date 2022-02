Francia: via libera ai viaggiatori inglesi vaccinati

Stop ai test Covid-19 per i viaggiatori vaccinati provenienti dall’Inghilterra che arrivano in Francia. Il Paese transalpino ha deciso di allentare le misure subito dopo l’annuncio della revoca dei test per i vaccinati da parte del Regno Unito.

Come riporta travelmole.com, dal momento che il Regno Unito figura nella lista ‘arancione’ stilata dal Governo francese, i viaggiatori non vaccinati dovranno esibire un test negativo e fornire un motivo per il viaggio.



La decisione della Francia facilita dunque gli scambi turistici con il Regno Unito, fornendo così un vantaggio rispetto ai competitor internazionali sul fronte dell’incoming.