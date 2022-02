Spagna, 31 milioni di arrivi nel 2021

La Spagna fa il bilancio del 2021. Uno scenario turistico che parla di 31,1 milioni di arrivi internazionali, traducibile in un +64,4% rispetto al 2020.

A crescere è stata di conseguenza anche la spesa turistica che, escludendo i viaggiatori domestici, è stata di 34,82 miliardi di euro (+7% sul 2020).



Secondo le previsioni, il 2022 sarà l'anno del ritorno ai livelli pre-pandemia e come ha sottolineato Reyes Maroto, Ministro del turismo iberico, la ripresa del settore potrebbe portare il Paese ad avere un potere di attrattività ben superiore alle destinazioni competitor.



Come riporta schengenvisainfo.com, a sorprendere nonostante il diffondersi della variante Omicron è stato il mese di dicembre, durante il quale i turisti internazionali sono stati ben 2,9 milioni, ossia un +354,5% sul 2020 con Francia, Uk e Germania come mercati trainanti. G. G.