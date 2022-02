di Martina Tartaglino

L’Italia è un mercato fondamentale per la Spagna e viceversa.

Parte da qui Fernando Valdés (nella foto), Segretario di stato per il turismo del governo spagnolo, nella sua analisi sulle prospettive del settore.

Segretario, come si è mosso il governo spagnolo per tutelare il settore?

Abbiamo investito quasi 52 miliardi di euro per aiutare le imprese a mantenere posti di lavoro, evitare la cassa integrazione e ottenere mutui. Adesso siamo in una situazione di ripresa che ci auguriamo si consolidi nel 2022 e che ci permetta almeno di recuperare quella che era la situazione prima della pandemia.



Quanto ha influito la pandemia sul settore turistico in Spagna?

Moltissimo. Le nostre perdite nel 2020 sono state molto grandi: superiori al 72-73% in termini di turisti internazionali. In termini di pernottamenti l'impatto è paragonabile ad altri paesi come Italia, Portogallo, Francia, Stati Uniti. Ma nel giro di 15 mesi stiamo recuperando livelli di lavoro e di produttività, migliorando la redditività del settore.



In concreto quali sono le azioni per la ripresa?

La Spagna continuerà a scommettere sui nuovi mercati, sull’incremento del marketing e della promozione con l’analisi dei dati. Vogliamo migliorare la varietà delle nostre destinazioni. Prima della pandemia, il 60% dei nostri visitatori era concentrato in quattro mesi all'anno ed in 8/10 destinazioni turistiche chiave. Mete di vacanza che continueranno ad essere fondamentali certo, ma ciò di cui abbiamo bisogno è diversificare e far conoscere ai turisti molte altre destinazioni e supportarle nella loro offerta.



La Spagna come utilizzerà i fondi europei per il turismo?

Per noi si tratta di una grande scommessa. Sono 3,4 miliardi di euro. Vogliamo lavorare sulla stagionalità e sulla diversificazione delle destinazione, sul consolidamento dell'esperienza, sul miglioramento della trasformazione digitale, sulle nuove tendenze, sulla sostenibilità. Ne abbiamo fatto gli assi principali del nostro piano strategico. E questo si traduce in una grande scommessa di oltre 1.800 milioni - come ha detto il presidente Sanchez - sulle destinazioni, promuovendo tutto il territorio, non solo una parte.