Botticelli, Tat: “Inspiegabile inserire nei corridoi solo Phuket”

“Inspiegabile”. Così in una nota Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, definisce la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, di inserire tra i nuovi corridoi turistici ‘Covid free’ - in apertura il prossimo 1° febbraio - solo l’isola di Phuket.

Gli italiani dovranno attendere ancora, quindi, per visitare la Thailandia. “Certo - precisa nel comunicato Botticelli -, siamo felici dopo quasi due anni di tornare a parlare di viaggi in Thailandia. Febbraio, marzo ed aprile sono ottimi mesi per volare a Phuket, dove si può godere della Thailandia di una volta”.



“L’unico aspetto forse veramente positivo di tutta questa vicenda - conclude Botticelli - è che la pandemia ci ha restituito un territorio come quello di 20 anni fa, che inevitabilmente aveva sofferto l’over tourism e che dalle immagini e video trasmessi in questi mesi sui vari canali social abbiamo avuto la possibilità di ammirare. Proprio l’isola di Phuket, con le sue spiagge semideserte, ha rivelato scenari pazzeschi che non eravamo più abituati a vedere”.