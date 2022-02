Thailandia: via alle trattative con Cina e Malesia per la ‘travel bubble’

L'Ufficio del turismo della Thailandia prevede di aprire questo mese le trattative con Cina e Malesia per valutare l'istituzione di una travel bubble senza quarantena tra i tre Paesi.

Secondo quanto dichiarato da Wichit Pakobgoson del Tourism Council of Thailand, sicuramente non si vedranno turisti cinesi per tutta la prima metà del 2022, situazione che potrebbe cambiare invece nel secondo semestre.



Come riporta thethaiger.com quest'anno viene infatti considerato l'anno d’oro per il turismo thailandese, il momento da cui poter ripartire per riuscire a sanare le perdite dell’ultimo biennio.



Gaia Guarino