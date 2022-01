L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati, che era in vigore da alcune settimane.

L’annuncio del ricancelliere Karl Nehammer è contenuto in una breve nota riportata da Ansa.

"La priorità assoluta è di limitare il più possibile lerestrizioni. Il lockdown per i non vaccinati è uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo" ha spiegato Nehammer.

L'annuncio arriva nei giorni in cui si registra un record dei contagi. Nelle prossime due settimane, ha detto Nehammer, si attendono tra i 35mila e i 40mila casi e il picco dell'ondata Omicron è atteso tra 14 giorni.