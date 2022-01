Hinteregger, Austria:

Dopo una fortunata stagione estiva 2021, con numeri buoni anche grazie alle misure di prevenzione adottate, l'Austria inizia il 2022 con risultati positivi. L'inverno, infatti, parte bene spinto anche da un buon innevamento che attira gli appassionati di sci.

"Siamo fiduciosi che le conseguenze della pandemia sul turismo presto avranno fine e sappiamo che il desiderio di viaggiare rimane forte" spiega Oskar Hinteregger (nella foto), direttore di Austria Turismo.

Italia tra i mercati prioritari

Il Belpaese rappresenta uno dei mercati più importanti per l'Austria, prima del Covid, gli arrivi dalla Penisola erano 1,2 milioni, dato che negli ultimi due anni si è dimezzato ma che si spera di recuperare nel corso dei prossimi mesi.



"Nel nostro rapporto con il trade - sottolinea Hinteregger - vogliamo mantenere e consolidare la posizione di fornitore di prodotti innovativi e di qualità, oltre che quella di partner affidabile".

La destinazione, del resto, mette sul piatto un ventaglio di possibilità, dai soggiorni in città ai tour in bici o agli itinerari di trekking, passando per convegni ed eventi. Stretta è la cooperazione dell'ente del turismo con t.o. e aziende di trasporto, come per esempio le Ferrovie Austriache.



"Le adv con un interesse specifico per Vienna hanno a disposizione il Vienna Experts Club con un ricco programma di formazione -aggiunge il direttore -. Il 27 e il 28 aprile, poi, organizzeremo due workshop trade a Roma e a Firenze, cui hanno già aderito più di 10 rappresentanti dell'offerta austriaca".



I progetti per il 2022

L'anno appena iniziato vede l'Austria protagonista di diverse iniziative. In primis una campagna media per aumentare la notorietà del Paese come meta estiva, poi la volontà di rafforzare la posizione di destinazione culturale per soggiorni brevi. "La richiesta da parte degli italiani di vacanze nella natura alpina sta crescendo, e siamo convinti che con le nostre proposte di soggiorno outdoor potremo coinvolgere e convincere soprattutto le famiglie -conclude Hinteregger -. I collegamenti aerei e ferroviari, inoltre, in estate aumentano e le proposte di città come Vienna, Graz, Salisburgo, Innsbruck e Linz sono apprezzate dal pubblico italiano, con pure grandi appuntamenti musicali e festival che non sono ancora noti, ma meritano di essere scoperti".



Gaia Guarino