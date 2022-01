di Alberto Caspani

Comincia una nuova era per Disneyland Paris. In attesa dell'inaugurazione ufficiale per il 30° anniversario dall'apertura, prevista il prossimo 6 marzo, sono state anticipate alcune sorprese che permetteranno a immaginazione e a creatività di non avere più limiti, grazie a un'integrazione sempre maggiore con la tecnologia.

Un faro di ottimismo

"Oltre ad aver completamente rinnovato lo Sleeping Beauty Castle, il nostro principale simbolo - spiega Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris - sono stati realizzati speciali costumi iridescenti per i 33 personaggi principali e ballerini che, il 6 marzo, sfileranno sulle note di 'Un monde qui s'illumine'. Vogliamo infatti essere un faro di rinnovato ottimismo e speranza per tutta l'Europa".



Novità sostenibili

Ogni innovazione è stata pensata in chiave sostenibile, tant'é che il parco - più di 320 milioni di visitatori dal 1992 ad oggi - ha ormai a dimora oltre 35mila alberi, 1 milione di fiori e ha previsto la creazione di 10 giardini. Entro il 2023 una centrale solare di 17 ettari permetterà di utilizzare solo energia green, mentre i giochi d'illuminazione possono avvalersi ora di una flotta di 200 droni per disegnare immagini nel cielo.



L'offerta

Rinnovate pure l'offerta gastronomica e merchandising, arricchita da 300 prodotti esclusivi. Per l'estate, infine, sarà completato anche un Avengers Campus destinato a esperienze immersive a fianco dei supereroi Marvels.