Trenitalia: Frecciarossa personalizzato e concorso per i 30 anni di Disneyland Paris

Disneyland Paris festeggia il suo trentesimo anniversario personalizzando un Frecciarossa 1000, già operativo sulla tratta da Milano a Parigi, e lanciando il concorso instant win ‘Sfreccia a Disneyland Paris’.

Due carrozze del treno, che ferma a Parigi Gare de Lyon e passa due volte in un giorno da Torino, sono allestite sia all’interno che all’esterno con i colori e le grafiche realizzate per i 30 anni di Disneyland Paris e i bimbi troveranno a bordo giochi stampati sui tavolini.



I prmei in palio

Invece per partecipare al concorso, valido fino a domenica 8 maggio, le persone che viaggeranno in Italia su tutte le Frecce di Trenitalia potranno accedere al sito sfrecciaadisneylandparis.it e inserire il PNR del proprio biglietto (ogni PNR può essere utilizzato una sola volta). In palio 8 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios e un pranzo o una cena con i personaggi Disney; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte regalo del valore di 50 euro ciascuna. Si può inoltre vincere uno dei 32 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte regalo del valore di 50 euro ciascuna. Il concorso dà anche la possibilità di vincere uno dei 200 ingressi giornalieri per due persone al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios.