Seychelles: arrivi internazionali in aumento, cauto ottimismo per il 2022

Numeri ancora lontani dal 2019, ma un trend di crescita significativa rispetto al 2020 che fa ben sperare. È questo il bilancio del turismo alle Seychelles, destinazione che ha chiuso il 2021 con quasi 183mila arrivi internazionali, il 60 per cento in più rispetto all’anno precedente.

Il risultato è stato ottenuto grazie anche alla spinta dei Paesi dell’Europa Orientale, Russia in testa, che insieme a Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania e Israele sono stati i principali emissori. "La cosa interessante che abbiamo osservato è che quando le restrizioni di viaggio sono state allentate in queste parti d'Europa – ha evidenziato Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles -, gli arrivi sono improvvisamente aumentati e questo ha evidenziato che i nostri mercati tradizionali di riferimento, in particolare dall'Europa occidentale, sono comunque molto forti per il nostro turismo e hanno supportato la nostra economia".



Per il 2022 Willemin mostra un cauto ottimismo: “Monitoriamo costantemente la situazione ancora un po' incerta in questa prima fase dell’anno, ma siamo fiduciosi che dalla primavera torneremo a viaggiare con più tranquillità.