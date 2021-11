di Amina D'Addario

Grazie ai corridoi turistici gli italiani tornano nelle Seychelles. Lo ha confermato Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles.

“Dallo scorso marzo - ha detto in occasione di un incontro a Roma con il trade - abbiamo riaperto al turismo internazionale e lavorato a stretto contatto con strutture ricettive, compagnie aeree e tour operator per mettere in campo protocolli in grado di garantire la sicurezza dei nostri visitatori, così come della popolazione. Contemporanemente abbiamo dato un forte impulso alla campagna vaccinale tanto che oggi possiamo dire che il 90% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale e circa il 70% se si considera tutta la popolazione”.



L'Italia

Per quanto riguarda il mercato italiano, Willemin ha spiegato che la recente attivazione dei corridoi sta consentendo al nostro mercato di riguadagnare terreno. Al 7 novembre gli arrivi dalla Penisola sono stati 1.533, il 39% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. “Dall’inizio dell’anno abbiamo accolto circa 140mila visitatori internazionali. I numeri sono incoraggianti e sono la prova che le Seychelles sono in fase di ripresa”.



La destinazione è oggi raggiungibile attraverso i corridoi turistici Covid free dai viaggiatori con Green Pass e tampone negativo effettuato massimo 48 ore prima della partenza.