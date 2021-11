'Croatia - Winter Wonderland', una campagna per spingere l'inverno in Croazia

‘Croatia - Winter Wonderland’ è il leit motiv della campagna promozionale che l'ente nazionale croato per il turismo ha lanciato per la stagione invernale.

La campagna durerà fino al 10 gennaio nei mercati chiave di Italia, Germania, Austria, Slovenia, Gran Bretagna, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Svezia e Norvegia. La campagna verrà pubblicata sui social network tra cui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e Pinterest utilizzando gli hashtag: #CroatiaWinterWonderland e #MagicalCroatia.



“L'obiettivo principale della campagna è mantenere la visibilità della Croazia e attirare nuovi ospiti mettendo in risalto la bellezza invernale delle destinazioni croate, ma anche prodotti turistici specifici come enogastronomia, cultura, natura e benessere” ha spiegato la direttrice dell’ente in Italia, Viviana Vukelic.



“Le campagne promozionali che abbiamo condotto quest'anno hanno posizionato il nostro Paese come una destinazione di alta qualità, sicura e ben preparata. Che abbiamo avuto molto successo è stato confermato dalla Commissione europea dei viaggi, che ha evidenziato come l’ente nazionale croato per il turismo sia stato l'organizzazione turistica europea più attiva sui portali e sui social network Visit Europe durante la sua campagna autunnale e, come tale, un ottimo esempio per le organizzazioni turistiche di altri paesi. Fino alla fine di quest'anno, prevediamo la realizzazione di ulteriore traffico turistico; le destinazioni croate hanno preparato un'interessante offerta dell'Avvento che metteremo in evidenza come parte di questa campagna invernale" ha aggiunto il direttore dell'ente nazionale croato per il turismo Kristjan Staničić.