La Croazia sui social: via alla campagna 'Thank you for your trust'

C’è anche l’Italia nel novero dei dieci mercati più importanti nei quali l’Ente Nazionale Croato per il Turismo ha lanciato ‘Thank you for your trust', la nuova campagna promozionale sui social network.

L’obiettivo, spiega il direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo Kristjan Staničić, è attirare l’attenzione sulla Croazia dopo i mesi estivi attraverso le esperienze positive di turisti stranieri, ma anche influencer, blogger, fotografi e giornalisti che quest'anno hanno soggiornato nel Paese, scegliendo la Croazia come una destinazione sicura per le loro vacanze e hanno condiviso il loro soggiorno sui social network con i loro follower”.



Per l’Italia gli influencer Ema Kovač e Gennaro Lillio hanno condiviso le loro impressioni sulla vacanza in Croazia, così come hanno fatto famosi atleti croati.



La stagione lunga

Intanto la stagione croata non è ancora finita. Dopo gli ottimi mesi estivi, infatti, il Paese ha continuato a ottenere buoni risultati anche a settembre, raggiungendo oltre 12 milioni di pernottamenti, pari al 94% del traffico di settembre 2019.

Nei primi nove mesi di quest'anno in Croazia sono stati realizzati 12,6 milioni di arrivi e 80 milioni di pernottamenti, ovvero il 70 per cento in più di arrivi e il 53% in più di pernottamenti rispetto ai primi nove mesi del 2020.



Oltre all'Italia gli altri mercati coinvolti dall'ente nella campagna social sono Germania, Austria, Francia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia.