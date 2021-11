Il Principato di Monaco guarda avanti: al via la nuova piattaforma Travel Trade

di Gaia Guarino

Evolversi pur rimanendo fedele al proprio dna. È questo lo spirito con cui il Principato di Monaco guarda al prossimo futuro con una stagione invernale colma di eventi e novità. La prima riguarda la nuova piattaforma web Monaco Travel Trade dedicata ai professionisti del turismo Mice, leisure e stampa lanciata dalla direzione del turismo e dei congressi del Principato di Monaco.

“Nella sezione Discover Monaco si trovano informazioni sulla destinazione con un focus sulla sostenibilità, uno dei punti di forza del Paese - racconta Gloria Svezia, direttore dell'Ufficio del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco -. Nell'area What's on ci si può invece tenere informati su cosa succede a Monaco”.

I prossimi mesi si arricchiscono di un ventaglio di opportunità di svago, ome per esempio i mercatini di Natale, e la corsa amatoriale 'U giru de Natale' da affrontare vestiti da Santa Claus. A gennaio sarà il turno del 90º rally di Monte-Carlo seguito poi dal rally storico. E ancora il ritorno del Festival del Circo di Monte-Carlo e i balletti.



La magia del Natale arriva anche al pluripremiato Hotel Métropole con il Metropole's Sweet Christmas, ideale per le famiglie che soggiornano in struttura durante le feste. Nel 2022, inoltre, aprirà il ristorante libanese Em Sharif presso l'Hotel de Paris e verrà inaugurato il Pavillon Yannick Alléno all'interno dell'Hôtel Hermitage. Grande attesa, infine, per l'annuncio da parte della Société des Bains de Mer in merito al ritorno del Ballo della Rosa, evento benefico e glamour che nel 2022 sarà a tema Bollywood con la direzione artistica di Christian Louboutin.