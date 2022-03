Monte Carlo ha il suo tempio del lusso: l'Hôtel Métropole

Situato a pochi metri dal casinò di Monte Carlo, l'Hôtel Métropole rappresenta un tempio del lusso nel cuore del Principato di Monaco. Le camere sono 125 e tra di loro spicca la Suite Carré d'Or al settimo e ultimo piano dell'edificio: 195 mq di superficie, con anche una terrazza panoramica che si affaccia sul mare e che, in fase di booking, può essere prenotata insieme alle altre sei suite adiacenti (tutte comunicanti), così da avere una totale privatizzazione del piano e accogliere con il massimo della privacy famiglia e amici.

Ma l'identità luxury dell'albergo non si esaurisce nei suoi dettagli architettonici e di design, al contrario trova la sua massima espressione nei servizi.



In aggiunta alla Spa by Givenchy e alla suggestiva piscina disegnata da Karl Lagerfeld non mancano le attività 'Just for you'. E così si può decidere di celebrare il proprio matrimonio sott'acqua accompagnati da un apneista, oppure visitare il Museo Oceanografico cittadino in notturna dopo la chiusura o, perché no, trascorrere una giornata come James Bond, con tanto di outfit curato da brand di alta moda.



Lusso apparecchiato

Un soggiorno all'Hôtel Métropole, struttura che piace molto al mercato italiano - quarto a livello europeo e quinto nel mondo dopo Uk, Usa, Russia e Francia - si arricchisce con i momenti dedicati alla gastronomia. Il ristorante Yoshi è il giapponese stellato di proprietà dell'hotel e, a partire dal 17 giugno e poi per tutta l'estate, si vestirà in chiave 'Summer' con un allestimento a bordo piscina che, già dal prossimo 8 aprile, verrà aperta e trasformata come ogni anno in en plein air. Yoshi, inoltre, può essere prenotato in toto in occasione della tre giorni di Formula 1 a fine maggio, inclusa la terrazza. Uscendo dal Métropole basta fare pochi passi per godere delle delizie di uno stellato che parla italiano. È La table d'Antonio Salvatore, un vero e proprio gioiello culinario dove lasciarsi trasportare dai sapori del Belpaese, mescolati con ingredienti della tradizione francese e un tocco di originalità.



Gaia Guarino