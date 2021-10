di Silvana Piana

Sono trascorse due sole settimane dall'inaugurazione di Expo 2020, e tra i padiglioni si registra già la presenza di tour operator italiani.

L'occasione per conoscere il nuovo prodotto è il fam trip organizzato da Dubai Tourism, rappresentata da Interface Italy, in occasione dell'apertura dell'esposizione universale dopo il forzato rinvio di un anno. Obiettivo del viaggio è far vivere, a 26 operatori giunti da tutta Italia, un'esperienza diretta a Expo 2020 Dubai e far visitare le nuove attrazioni della città.



Primo stop per il gruppo: Padiglione Italia. Un concentrato di storia, arte, tecnologia e design, il tutto rigorosamente creato nel segno della sostenibilità e dell'economia circolare, il tutto per un messaggio turistico a cui partecipano 15 Regioni. Secondo stop: Padiglione Uae, per una coinvolgente full immersion tra fascino del deserto e avveniristiche costruzioni negli Emirati. A seguire, una carrellata di attrazioni ad alto tasso emozionale.



Le attese per Expo 2020 Dubai sono alte: toccare quota 25 milioni di visitatori entro la data di chiusura, prevista il 31 marzo 2022. Le basi non mancano, così come non mancano l'immensa resilienza dei tour operator e un'incrollabile fiducia. Il futuro inizia qui a Expo Dubai, un po' per tutti.