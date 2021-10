Expo Dubai, si alza il sipario. Già premiato il padiglione italiano

Prende il via oggi, a un anno esatto di distanza dalla data inizialmente prevista per l’inaugurazione, l’avventura lunga sei mesi di Expo Dubai. Tema della manifestazione è "Connecting Minds, Creating the Future" ovvero una connessione tra popoli, Paesi, culture e idee insieme al segnale di speranza del ‘creare il futuro’.

Grande attenzione è già stata dimostrata nei confronti del padiglione dell’Italia, già premiato come miglior progetto imprenditoriale. Nel complesso tricolore, che ha la Regione Lazio come partner, i temi di riferimento saranno quelli del clima, dello spazio, dello sviluppo urbano, della promozione del dialogo interculturale e dell’innovazione.



Secondo quanto riportato da RaiNews, il vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti ha così commentato l’apertura: "Siamo orgogliosi di accogliere i rappresentanti di 192 Paesi nella terra della tolleranza e auspichiamo che questo evento possa servire a trovare soluzioni alle sfide globali, con un livello di cooperazione internazionale di cui l'umanità ha bisogno".