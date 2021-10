La Malesia rimette in moto il turismo

La Malesia comincia a rimettere in marcia la macchina del turismo. Gli spostamenti interni sono consentiti a partire da lunedì scorso, 11 ottobre, alla luce sia dei dati epidemiologici sia di quelli relativi alla campagna vaccinale. Ora l’attenzione si sposta sui confini nazionali: il Governo ha infatti consentito l’ingresso ai visitatori in arrivo da alcuni Paesi, a condizione che siano completamente vaccinati, senza quarantena.

“Allo stato attuale - precisa una nota di Malaysia Tourism -, i malesi completamente vaccinati potranno quindi viaggiare di nuovo all'estero senza ricorrere all'applicazione #MyTravel Pass rilasciata dal Dipartimento dell'immigrazione e precedentemente richiesta per i viaggi essenziale come quelli per lavoro o studio”.



Alla luce delle progressive riaperture, l’ente prosegue l’attività di promozione sui mercati chiave, tra cui l’Italia.