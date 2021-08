Malesia, il Sarawak lancia un programma di valutazione della sostenibilità

In attesa di aprire le prime destinazioni Covid-Free la Malesia prepara il terreno a un turismo più consapevole e attento all’ambiente partendo dal Sarawak, che aderisce al Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) per gli eventi aziendali e turistici lanciando il GDSI Partnership Program - Sarawak Region (GDSI-Sarawak Partner).

“Per gli eventi aziendali e il turismo – spiega il ministro del Turismo, Arti e Cultura del Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah - la nostra mossa verso un futuro sostenibile guiderà la visibilità e il marchio del Sarawak in tutto il mondo. Ci darà il potere di creare storie di destinazione forti e posizionare il Sarawak come un potenziale modello per altre mete".



Il GDS-Index è un sistema di benchmarking che valuterà la best practice sustainability per gli eventi aziendali e turistici del Sarawak. La valutazione si basa su 71 indicatori in 4 aree chiave che sono la protezione ambientale, la sensibilità nel progresso sociale, l’attenzione dei Dmc e la destination management performance.

La prima città ad essere valutata sarà la capitale Kuching, per prosguire poi con Sibu, Miri e via via le altre.