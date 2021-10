Uk, sforbiciata alle ‘mete vietate’: solo otto Paesi nella lista rossa

Ulteriore ampliamento ai viaggi per gli abitanti del Regno Unito. Secondo le previsioni, la lista rossa dei Paesi con le restrizioni maggiori potrebbe passare da 54 a soli 9 Paesi.

Il dato non è irrilevante, perché il sistema a semaforo del Regno Unito prevede che chi proviene dai Paesi in questa lista debba sottoporsi a una quarantena di 10 giorni in un hotel a proprie spese.



Questa novità si va ad aggiungere alla più ampia scelta di test anti-covid validi: in un primo momento infatti il Governo Uk aveva affermato di accettare solo i costosi Prc, mentre ora la gamma è stata ampliata.