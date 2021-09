Ad annunciarlo il ministro dei Trasporti Grant Shapps: da ottobre gli italiani che andranno in Gran Bretagna, così come i cittadini di tutti i Paesi inseriti nella lista gialla, non avranno più l’obbligo di sottoporsi a un test anti-Covid prima della partenza, a patto però che abbiano completato il ciclo di vaccinazione.

La lista dei Paesi, aggiunge askanews.it, da ottobre sarà alleggerita e sostituita da una classificazione semplificata proprio per incoraggiare la ripresa del turismo internazionale.



Tampone rapido al posto del test

Per chi, invece, rientra nel Regno Unito dall’Italia rimane l’obbligo di un singolo test da effettuare due giorni dopo l’arrivo nel Paese. A questo proposito, sempre con l’obiettivo di incentivare i flussi turistici, il Governo britannico ha deciso che, da fine ottobre, il test potrà essere sostituito da un tampone rapido, decisamente più economico rispetto al test molecolare.



I cambiamenti introdotti avvieranno il Paese verso l’abolizione del sistema a semaforo istituito nei mesi scorsi; rimarranno solo la lista rossa e la lista verde del via libera ai viaggi, senza passaggio intermedio al colore giallo.