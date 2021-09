Malta a TTG Travel Experience: nei giorni di fiera il debutto su Facebook

Malta Tourism Authority riconferma la fiducia sia in TTG Travel Experience sia nel mercato italiano. L’ente del turismo parteciperà alla prossima edizione della fiera in programma a Rimini proprio per sottolineare l’impegno nel promuovere la destinazione sul nostro mercato. Lo confermano i collegamenti avviati nell’estate 2021 che le compagnie aeree Air Malta, Ryanair e Ita riproporranno anche per la stagione invernale per un totale di 21 voli diretti dall’Italia.

Il successo di Malta in Italia passa attraverso un prodotto in linea con le richieste dell’attuale mercato, che vanno a confermarsi anche per la prossima stagione. Molte le possibilità di attività all’aria aperta tra natura e storia, urban trekking, retreat volti al benessere dedicati a chi ama attività rigeneranti per corpo e mente, a cui si aggiungono esperienze enogastronomiche di alto livello, ideali per piccoli gruppi, con molte proposte lusso.



Tra le iniziative dedicate agli operatori, continuano gli appuntamenti fino alla fine dell’anno di Destinazione Malta Academy ed il ricco calendario di eventi online dal titolo Incontri con l’Esperto.

In occasione di TTG Travel Experience, Destinazione Malta Academy sbarcherà su Facebook, con la pagina e il gruppo ‘Malta Academy - VisitMalta - Italia’ in cui verranno messi a disposizione contenuti video, news e foto che potranno essere ri-condivisi dagli agenti sulle proprie pagine. In chat, a disposizione per le domande degli agenti di viaggi, la marketing executive Cristina Schena, new entry di Malta Tourism Authority, che sostituirà Maya Francione, trade marketing coordinator, durante la sua maternità.



A sottolineare l’orientamento sempre più social di Mta, gli agenti che visiteranno lo stand dell’Ente a Rimini, sarà data la possibilità di partecipare ad un contest social, per vincere un soggiorno 5 stelle a Malta. L’appuntamento in TTG Travel Experience sarà anche l’occasione di lancio di alcuni nuovi strumenti per il trade, tra cui i Podcast di VisitMalta, un canale interamente dedicato all’approfondimento della conoscenza dell’Arcipelago maltese.



“È nostra intenzione continuare a sviluppare la digitalizzazione dell’ente con strategie volte a favorire una comunicazione ed un’assistenza sempre più immediata offerte agli operatori – commenta Ester Tamasi, direttore Mta -. Miriamo a d uno standard di assistenza che sia veloce ed efficace, ma soprattutto esperta e professionale. È fondamentale continuare ad esplorare le novità e le opportunità che si possano mettere in gioco per rimanere in linea con i trend, ma anche per aiutare gli operatori ad offrire ai propri clienti la migliore esperienza di viaggio a Malta”. Allo stand dell’Ente saranno presenti anche i dmc maltesi Rigo Malta dmc, By Oswald Arrigo, Robert Arrigo & Sons e Sms Tourism.