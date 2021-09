Regno Unito verso la revisione del ‘sistema a semaforo’ per spingere i viaggi

Mentre in Italia si dibatte ancora sull’istituzione dei corridoi verso alcune mete extra europee, in Gran Bretagna si pensa di eliminare il ‘sistema a semaforo’ a favore di regole basate sullo stato di vaccinazione, con l'obiettivo di spingere i viaggi per turismo.

Secondo The Telegraph, si arriverà presumibilmente a un sistema a due livelli, con le liste gialla e verde unite per creare un'unica categoria e la rossa che continuerà a contraddistinguere le destinazioni 'a rischio’ per le quali è richiesta la quarantena negli hotel al rientro.



Come riportato da TTG Media, questa variazione porterà i viaggiatori completamente vaccinati a visitare i paesi ‘gialli o verdi’ con normative uguali, richiedendo solo un test pre-partenza e un test Pcr entro due giorni dal ritorno nel Regno Unito. Ed è probabile che il sistema proposto possa avere un impatto solo su chi non è vaccinato. La decisione arriverebbe anche in conseguenza della presa di posizione dei rappresentanti di alcuni vettori aerei del Regno Unito, che hanno recentemente invitato il Governo a rivedere il sistema dei semafori o a eliminarlo completamente.



Le nuove regole proposte dovrebbero infatti basarsi sul fatto che si sia vaccinati o meno, piuttosto che sul paese nel quale si vuole viaggiare, eliminando l’effetto psicologico che etichetta i viaggi nei paesi ‘gialli’ come potenzialmente rischiosi.