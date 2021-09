Se l’Italia ha appena attenuato le restrizioni nei confronti dei cittadini Uk in arrivo, così come la Gran Bretagna aveva già fatto alla fine di luglio, togliendo l’obbligo di quarantena, si prefigura un altro ostacolo nelle relazioni fra il Regno Unito e il resto d’Europa.

Dal prossimo 1 ottobre, infatti, tutti gli europei in arrivo in UK dovranno essere muniti di passaporto. Lo stabilisce il documento sui confini, il The Border Operating Model, realizzato dal Regno Unito a seguito della Brexit.



Nel documento, infatti, si stabilisce che le carte d’identità europee, ad esempio quelle italiane, non verranno più accettate per entrare in Gran Bretagna e sarà necessario per tutti i cittadini dell’area Ue dotarsi di passaporto.



Secondo il governo britannico, infatti, la carta d’identità è un documento poco sicuro.



Le compagnie aeree hanno iniziato in questi giorni a inviare ai propri passeggeri diretti nel Regno Unito un memorandum per ricordare la necessità di dotarsi del documento necessario per non avere problemi al confine.