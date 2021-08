Spagna, comparto alberghiero bene sul turismo interno

In Spagna, il comparto dell'hospitality fa registrare dati vicini ai livelli pre-covid per quanto riguarda gli ospiti nazionali. Alberghi e ostelli tornano a riempirsi, secondo i numeri divulgati dall'Istituto Nazionale di Statistica, i turisti domestici che a luglio hanno soggiornato in hotel sono stati quasi 15 milioni, uno +0,4% rispetto allo stesso mese del 2019.

Rimane bassa la presenza degli stranieri, sono soltanto 11,4 milioni i viaggiatori internazionali che hanno pernottato in Spagna, -59,5% rispetto a due anni fa. Come riporta ansa.it, complessivamente il comparto alberghiero ha segnato un +125% rispetto a luglio 2020 con una prevalenza di visitatori tedeschi e francesi. G. G.