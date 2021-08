Isole Baleari, estensione dell'assicurazione Covid fino a dicembre

L'Agenzia del Turismo delle Isole Baleari ha deciso di prolungare la validità dell'assicurazione gratuita contro il Covid-19 fino a tutto il 2021. Si tratta di polizze a disposizione dei visitatori stranieri che sceglieranno di alloggiare in strutture regolari nell'arcipelago.



Con un massimale di 15mila euro, sono incluse le spese mediche e di eventuale ricovero in ospedale così come quelle di trasporto e rimpatrio e di estensione del soggiorno sia per l'intestatario del contratto sia per i compagni di viaggio.

La partnership con Race Insurance andrà dunque avanti fino a fine anno con l'obiettivo, come riporta travelmole.com, di aumentare la fiducia dei viaggiatori e stimolare la domanda puntando in particolare modo sul target delle famiglie durante l'autunno. G. G.