Broadway riapre i teatri per i vaccinati

I teatri di Broadway riaprono i battenti, ma gli appassionati dei musical più celebri al mondo potranno accedere soltanto se vaccinati contro il Covid-19 e con obbligo di mascherina all'interno. Queste le regole valide almeno fino all'ultima settimana di ottobre secondo quanto comunicato dalla Broadway League.

Le uniche eccezioni ammesse riguardano i minori di 12 anni e quelle persone che per ragioni di salute o religiose, non possono ricevere la dose di vaccino. Per loro sussiste però l'obbligo di presentare all'ingresso un tampone con esito negativo.



Per quanto riguarda cast e staff degli show, vale la medesima regola. Come si legge su npr.org, il sindacato Actors' Equity Association che rappresenta circa 52mila attori e stage manager ha stabilito la necessità del vaccino anche per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo mascherine, distanziamento sociale e tampone almeno 2 volte a settimana per chi non può essere immunizzato.



Gaia Guarino