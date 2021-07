New York, la trovata di de Blasio: cento dollari a chi si vaccina

Dopo l’annuncio del governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, che obbliga i 130mila dipendenti statali a vaccinarsi o a sottoporsi a test settimanali, il sindaco Bill de Blasio cerca di convincere recalcitranti e no-vax promettendo 100 dollari, 85 euro circa, a tutti coloro che si sottoporranno alla prima dose.

Una trovata per far ripartire la campagna di vaccinazione, che in questo periodo sta attraversando una fase di stallo nonostante l’avanzata della variante Delta di Covid-19. Avanzata che, come spiega il New York Times, ha spinto i Centers for Disease Control and Prevention a suggerire di inserire l’obbligo di mascherina al chiuso anche per i vaccinati in aree ad alta trasmissione del virus, ossia quelle in cui si registrano più di 50 nuove infezioni ogni 100mila residenti.