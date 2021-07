I Caraibi invertono la rotta, il calo si è fermato

L’inversione di tendenza è incominciata: i Caraibi stanno riprendendo terreno. È quanto dichiara la Caribbean Tourism Organisation, che guarda con ottimismo alla stagione estiva in corso.

“Sebbene a un primo sguardo un calo del 60% nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno possa sembrare poco incoraggiante - spiega in una nota Cto -, il rallentamento della caduta è ora un dato di fatto. Il primo trimestre del 2020 è stato l'ultimo periodo di livelli regolari di incoming, con un totale di 7,3 milioni di arrivi turistici internazionali”.



Da marzo numeri in ripresa

A gennaio e febbraio 2021, invece, come spiega TravelPulse gli arrivi nella regione sono diminuiti di poco più del 71% sugli stessi due mesi dell'anno scorso. “Tuttavia - precisa il Cto - la diminuzione del 16,5% del numero di visitatori dei Caraibi nel marzo 2021 rispetto a marzo 2020 è un'indicazione di un’inversione della tendenza”.



Incoraggianti anche i dati di aprile che, nelle 12 destinazioni Cto, sono stati in aumento rispetto ad aprile 2020. "Durante la nostra recente serie di discussioni online - continua Cto - , sia l'amministratore delegato di British Airways Sean Doyle, sia il vicepresidente delle vendite per i Caraibi di American Airlines, Christine Valls, hanno parlato di alti livelli di interesse per i viaggi nella regione”. American ha inoltre svelato cinque nuove rotte caraibiche questa estate e aggiungerà una sesta rotta a novembre.