Atlas Ocean Voyages: vaccinazione obbligatoria per gli ospiti in rotta sui Caraibi

Atlas Ocean Voyages ha annunciato che richiederà la vaccinazione a tutti gli ospiti a partire dal 4 ottobre 2021 per le crociere a bordo di World Navigator, in navigazione dall'Europa ai Caraibi.

La modifica al requisito di vaccinazione obbligatoria non giunge inaspettata, in quanto numerose destinazioni stanno aggiornando i protocolli di ingresso, spingendo le compagnie di crociera ad adeguare le proprie politiche di imbarco. Atlas ha specificato che tutti gli ospiti dovranno presentare un certificato valido che dimostri di essere stati completamente vaccinati contro il virus almeno 14 giorni prima dell'imbarco.



Per tutti i viaggi, Atlas eseguirà anche un test antigenico Covid-19 all'imbarco e richiederà agli ospiti di fornire un risultato negativo valido di un test Pcr eseguito non più di 72 ore prima o un risultato negativo valido da un test antigenico eseguito fino a 48 ore prima dell'imbarco.



"La sicurezza e la salute degli ospiti e dell'equipaggio rimangono la massima priorità di Atlas Ocean Voyages. Tutto il personale di bordo e i membri dell'equipaggio Atlas sono vaccinati e il marchio continua a monitorare le regole internazionali, in continua evoluzione, adeguando i protocolli di salute e sicurezza", ha spiegato la compagnia in una nota riportata da Travelpulse.



La crociera di 13 giorni di World Navigator del 4 ottobre partirà da Lisbona e raggiungerà Bridgetown, alle Barbados, con soste nelle isole Canarie e a Santa Lucia.