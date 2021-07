Travel bubble Singapore-Hong Kong: ancora un rinvio

di Gaia Guarino

La travel bubble tra Singapore e Hong Kong ritarda ancora. Ad annunciare la decisone di posticipare il possibile inizio di tale progetto sono le rispettive autorità locali che rimandano il tutto a quando la situazione Covid lo consentirà.

Un punto interrogativo che rimane e che a questo punto mette in dubbio la realizzazione dell'iniziativa. Come riporta travelmole.com, entrambe le parti continuano il monitoraggio dell'evoluzione pandemica per fare il punto a fine agosto, ossia quando Singapore spera di avere oltre il 60% della popolazione completamente vaccinata.