La Thailandia riapre anche Koh Samui: ecco le norme per i visitatori

Dopo Phuket la Thailandia riapre anche Koh Samui. Da oggi, infatti, l’isola torna oggi alla sua nuova normalità accogliendo i turisti internazionali che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

Ecco le le linee guida da seguire per poter visitare l’isola secondo il programma ‘Samui Plus’ che, oltre a Koh Samui, interessa anche Koh Phangan e Koh Tao nella provincia di Surat Thani.



I viaggiatori devono essere completamente vaccinati ed essere in possesso di un certificato che comprovi la vaccinazione completa contro il Covid-19 (da 14 giorni a 1 anno prima della data del viaggio) con un vaccino approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Se sono necessarie due dosi, entrambe devono essere completate 14 giorni prima dell'arrivo.



Viaggio e alloggio devono essere prenotati e pagati

Altra condizione imprescindibile è che i viaggiatori abbiano prenotato e acquistato un viaggio aereo di ritorno. Devono inoltre aver prenotato e pagato l'alloggio e richiesto il test Rt-Pcr presso un hotel. Occorre poi attivare una polizza assicurativa sanitaria Covid-19 in lingua inglese valida per tutto il periodo di permanenza e con copertura minima di 100mila dollari. Infine i viaggiatori devono essere in possesso di un risultato negativo al test per il Covid-19 effettuato non più di 72 ore prima del viaggio. È necessario ottenere un test Rt-Pcr Covid-19 entro 72 ore prima dell'arrivo e presentare il risultato quando si ottiene il Coe.



Le procedure all'arrivo

Una volta arrivati all’aeroporto internazionale di Bangkok lo staff aeroportuale scorterà i passeggeri all’Health Control Checkpoint presso la hall 7. I viaggiatori dovranno procedere con l’installazione dell’App Thailand Plus e lo staff aeroportuale li scorterà al security checkpoint e poi ad attendere il volo per Samui al Gate D4.



All’arrivo a Koh Samui i turisti dovranno procedere all’installazione dell’App Mor Chana e alla registrazione del Samui Health Pass. Una volta in hotel si procederà con il primo test Covid. Ce ne saranno altri in base al numero dei giorni di soggiorno nei giorni 6/7 (in hotel) e 12/13 (in ospedale). Il giorno dell’arrivo non sarà consentito uscire dalla propria stanza fino all’arrivo del risultato del test.



Successivamente e con esito negativo dal giorno 1 al giorno 3 si può lasciare la camera d'albergo solo per frequentare aree designate nell'hotel; dal giorno 4 al giorno 7 ci si può muovere all'interno di percorsi designati ed effettuare tour solo a Koh Samui; dal giorno 8 al giorno 14 è necessario rimanere in un Sha+ hotel e solo dopo aver ricevuto esito negativo al test si può viaggiare tra Samui, Koh Phangan e Koh Tao. A partire dal giorno 15 se l'ultimo test del giorno 12/13 è negativo si può andare ovunque in Thailandia.