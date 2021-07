Bangkok Airways riparte con il collegamento Samui - Singapore

A partire dal 1 agosto 2021, Bangkok Airways riprenderà il suo primo servizio internazionale tra Samui e Singapore per supportare il progetto di riapertura della Thailandia e il progetto Samui Plus Model.

I servizi tra Samui e Singapore, come riportato da Travel Daily News, saranno operati da un A319, a partire da tre voli settimanali (lunedì, giovedì e domenica). Il volo di andata partirà dall'aeroporto di Samui alle 15,05. Il volo di ritorno decollerà dall'aeroporto internazionale di Singapore alle 19,30.

I passeggeri che entrano in Thailandia devono possedere certificato di ingresso, certificato medico con un risultato di laboratorio che indica che non viene rilevato Covid-19 (rilasciato non più di 72 ore prima del viaggio), certificato vaccinale o prova di vaccinazione.

Inoltre, tutti i passeggeri devono sottoporsi ai test Covid-19 richiesti durante il loro soggiorno in Thailandia.



I viaggiatori con certificato di vaccinazione e test Covid-19 negativo sono esentati dalla quarantena obbligatoria se si recano nelle isole di Koh Samui, Koh Pha Ngan e Koh Tao. Devono rimanere sull'isola per almeno 14 giorni prima di viaggiare in altre regioni della Thailandia.

Puttipong Prasarttong-Osoth, presidente di Bangkok Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la ripresa del nostro primo volo internazionale dopo essere stati a lungo in pausa a causa della pandemia. Si prevede che la rotta Samui – Singapore riporti fiducia nel turismo verso la Thailandia. Assicuriamo che sia Samui sia Singapore hanno messo in atto processi idonei a garantire che i viaggi tra le due città possano essere effettuati in sicurezza".