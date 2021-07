L’Egitto amplia la rosa dei Paesi ammessi al visto elettronico

L'Egitto amplia la rosa dei Paesi abilitati a ottenere un visto turistico elettronico con 28 nuove nazionalità. Il Paese permette ora a 74 nazionalità di ottenere visti elettronici per il turismo.

Ghada Shalaby, vice ministro del Turismo e delle Antichità per gli Affari del Turismo, ha affermato che quest’ultimo aggiornamento contribuirà a incoraggiare molti turisti di diverse nazionalità a visitare l'Egitto.

Ghada Shalaby ha spiegato che il portale e-visa online supporta 8 lingue ed è in grado di rispondere a molte delle domande dei turisti, oltre ad offrire un pagamento elettronico sicuro. Il visto elettronico turistico egiziano costa 25 dollari per un ingresso o 60 dollari per ingressi multipli e viene rilasciato in un massimo di 7 giorni. Secondo il vice ministro, inoltre, le nuove integrazioni alla lista dovrebbero avere un impatto positivo sull'aumento dei turisti in Egitto.