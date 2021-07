Israele apre dal 1 agosto ai viaggiatori vaccinati

Ciak, buona la seconda. Anticipata ad aprile da un video promozionale disponibile sul canale Youtube 'Visit Israel', la riapertura ai viaggi individuali della 'Land of creation' avverrà il 1 agosto anziché il 1 luglio. Lo ha confermato Kalanit Goren Perry (nella foto), direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del Turismo a Milano, che all'evento in presenza a Milano ha colto anche l'occasione per re-inaugurare ufficialmente il suo mandato in Italia avviato lo scorso settembre.

"Un nuovo sito e nuovi percorsi attendono gli italiani - ha annunciato dalle sale dell'hotel Sheraton Diana Majestic - a partire dal Cammino di Emmaus (10 km) al più impegnativo Gospel Trail (65 km) o ai tracciati individuati in oltre 60 parchi nazionali, per passare alle tre nuove sezioni del Terra Sancta Museum di Gerusalemme o a esclusive sessioni yoga sotto la Tower of David, così come nel deserto del Negev, dove fra l'altro abbiamo hotel pronti al taglio del nastro: in pole position, dal 5 agosto, il Six Senses Shaharut".



Unica condizione, essere vaccinati con Pfizer, Moderna e Astrazeneca: l'ingresso nel Paese e l'ottenimento del Green Pass, al momento, è vincolato ai soli sieri utilizzati nella propria campagna sanitaria, con cui si è tentato di proteggere quasi il 58% della popolazione nazionale. I primi ad ottenere il via libera dall'Italia sono stati alcuni gruppi di pellegrini, tornati in Israele dal 19 giugno scorso, ma il mercato turistico punta ora a una rapida crescita.