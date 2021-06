La Slovenia passa in tv, partita la nuova campagna

Cultura, gastronomia, benessere e vacanze outdoor. Sono questi i quattro temi su cui si focalizzeranno i quattro diversi video pubblicitari che la Slovenia metterà online fino al 18 luglio su cinque diverse reti televisive italiane.

"L’obiettivo - spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia (nella foto) - è posizionare la Slovenia quale attraente destinazione turistica boutique, vicina, per una vacanza all'insegna della salute e del benessere, della cultura e della gastronomia”.



Una campagna che si prefigge di raggiungere gran parte della popolazione nazionale, poiché oltre l'80 per cento degli italiani utilizza la televisione quale prima fonte di informazione, portando gli aspiranti viaggiatori in agenzia. “Siamo sicuri di destare interesse nel pubblico – aggiunge il direttore - e speriamo di poter così anche dare una spinta al nostro comparto turistico, ora focalizzato sulle destinazioni italiane e di prossimità”.