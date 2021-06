La Svizzera riapre al Nord America a fine giugno, la decisione nei prossimi giorni

La Svizzera è pronta a riaprire ai turisti vaccinati in arrivo da Stati Uniti e Canada a partire da fine giugno. La notizia si è diffusa non appena gli Usa hanno allentato le restrizioni per i viaggiatori elvetici, ma la decisione finale arriverà il 23 giugno quando il parlamento svizzero ratificherà la propria decisione. La data prevista per la ripresa dei transiti dal Nord America dovrebbe essere il 28 giugno.

Il mercato statunitense rappresenta per il Paese una fetta importante dell'incoming, se si pensa che nel 2019 gli arrivi erano cresciuti del 10% superando il milione. Come riporta simpleflying.com, la prospettiva di questa riapertura rallegra i vertici della compagnia di bandiera. Tra giugno e luglio Swiss volerà verso 49 destinazioni dagli hub di Zurigo e Ginevra, per salire a 85 rotte durante l'estate proprio da Zurigo puntando sulle destinazioni leisure. G. G.