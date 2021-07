Dopo Federer la Svizzera punta su Michelle Hunziker come testimonial

È Michelle Hunziker il volto scelto da Svizzera Turismo per la nuova campagna promozionale. La popolare conduttrice e showgirl è stata presentata in qualità di ambasciatrice da Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo Italia e durante un pranzo a Milano insieme agli chef Andreas Caminada (tre stelle Michelin allo Schloss Schauenstein) e Carlo Cracco.

"Questa alleanza è un'opportunità unica per il mercato. Con la solarità e l'energia di Michelle, porteremo alla ribalta una destinazione attraente, sostenibile e con tante proposte accattivanti per l'estate" ha detto Christina Gläser.



Svizzera Turismo ha da poco lanciato Swisstainable, il suo manifesto per il turismo sostenibile e i prossimi tour promozionali di Michelle Hunziker nel Paese saranno proprio all'insegna della sostenibilità. M. T.