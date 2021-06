Il Giappone punta sui canali digitali per dialogare con il trade italiano

Intensifica ulteriormente la comunicazione e il rapporto con il trade l’ente del turismo giapponese in Italia. In attesa della ripresa dei flussi turistici, Jnto ha deciso di aumentare la presenza ‘digitale’ per ampliare il target di riferimento guardando in particolare ai viaggiatori del futuro.

Il primo passo è stato effettuato lo scorso mese di maggio con l’apertura del il canale dedicato YouTube – Visit Japan Italia – che ospiterà video promozionali in lingua italiana, video dei partner di Jnto, webinar e video realizzati in co-marketing con altri operatori del settore.



“A partire da giugno – spiega ancora Jnto in una nota -, saranno a disposizione di consumer, operatori del settore e media ulteriori fonti d’informazione sul Giappone, come il blog ufficiale (Giappone Nikki) con post bi-settimanali e il podcast (Giappone Iroiro) i cui appuntamenti saranno distribuiti due volte al mese. Gli argomenti spazieranno cercando di rispondere al desiderio di conoscenza del Giappone”.