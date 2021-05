Inizia ufficialmente la stagione del turismo in Grecia. Il Paese accoglie oggi i primi voli in arrivo dall’estero (sia dall’Europa che da altri continenti), rimettendo in pista il settore che più duramente ha pagato il prezzo delle restrizioni.

Come riporta rainews.it, le nuove misure anti-Covid prevedono, per l’ingresso nel paese via mare o aereo, un certificato di vaccinazione o un risultato negativo al test.



Sul fronte dei vaccini, la Grecia procede con un totale di 1,4 cittadini immunizzati con la seconda dose e 4 milioni di persone che hanno ricevuto almeno la prima dose.



La Grecia dunque si prepara a conquistare un posto di rilievo nella prossima estate, rientrando tra i Paesi del Mediterraneo che hanno aperto al turismo, conquistando un vantaggio rispetto ai competitor.