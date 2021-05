È sempre stata una delle destinazioni di punta dell’estate ma, forse mai come quest’anno, la Grecia si prepara a registrare un successo che potrebbe superare le attese. Complice la campagna mediatica che nelle ultime settimane ha proposto a più riprese i vantaggi di una destinazione con isole ‘Covid free’, il Paese sta tornando alla ribalta sotto molteplici fronti, strappando un sorriso sia a chi programma vacanze in villaggio, sia a quanti la propongono in versione tailor made, per arrivare alle vacanze in barca e alle crociere vere e proprie.

La spinta dei viaggi di nozze

"Negli ultimi giorni - conferma il direttore commerciale trade di Futura Vacanze, Belinda Coccia - stiamo registrando un aumento della richiesta in generale, incluse quelle per la Grecia. Rispetto ad altre destinazioni a breve-medio raggio, la Grecia sembra al momento essere quella che offre maggiori spiragli per i prossimi mesi".

Il trend vede le isole al centro delle richieste di preventivo e un dato interessante riguarda anche la ripresa dei viaggi di nozze. "In questa fase la Grecia - spiega Alexandra Grinis, titolare di Kalimera - viene percepita come valida alternativa alle destinazioni long haul. Capita che chi entra in agenzia chieda un preventivo nozze per la Grecia e uno per Seychelles".



I trend dell’estate

I villaggisti si sono organizzati da tempo e le regole messe a punto garantiscono vacanze serene nel rispetto della sicurezza. "Siamo convinti che la Grecia, per i nostri clienti, si confermerà la meta più richiesta dopo l'Italia per l'estate 2021 e siamo altrettanto certi che il 2022 rappresenterà anche per questa destinazione un ritorno a numeri pre-pandemia” dice il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli.

Villaggi, ma non solo: Carlo Terracciano, titolare di Viaggi Oggi, sottolinea come "Negli ultimi giorni le prenotazioni si stanno muovendo. In alcuni casi si tratta di preventivi importanti, e comunque il trend è quello di richiedere soluzioni esclusive, con soggiorno in ville o appartamenti privati o vacanze in barca. La Grecia sarà un punto di riferimento per l'estate: le abitudini stanno cambiando e i piccoli gruppi desiderano muoversi in autonomia, puntando non tanto a un prezzo competitivo quanto a soluzioni sicure e di qualità".



Il servizio completo, con prospettive e previsioni di alcuni dei principali player di mercato attivi sulla Grecia, è disponibile sull’ultimo numero di TTG Italia, online sulla Digital edition.