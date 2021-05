San Marino: dal 17 maggio parte il turismo vaccinale per chi prenota l’hotel

Tre notti di soggiorno con doppia dose di vaccino incluso. Partirà il 17 maggio il pacchetto di turismo vaccinale di San Marino, che elargirà a un costo di 50 euro la doppia dose del russo Sputnik V a tutti coloro che prenoteranno un soggiorno di almeno tre notti per due volte in 21 giorni.

Il regolamento per il turismo vaccinale sammarinese è stato annunciato dai segretari di Stato agli Esteri Luca Beccari, alla Sanità Roberto Ciavatta, al Turismo Federico Pedini Amati e al Lavoro, Teodoro Lonfernini. “San Marino - ha spiegato Beccari, come riportato da La Stampa - ha iniziato in ritardo la campagna vaccinale rispetto all'Europa”, poi con l'attiva collaborazione con il Fondo Internazionale Russo (Rdif), l'organismo che ha commercializzato lo Sputnik le cose sono cambiate.



Per tutti, ma non per gli italiani

“A oggi siamo a 36mila dosi somministrate, 22mila persone hanno già avuto la prima dose, 14mila entrambe” ha detto il ministro alla Sanità, specificando che nessuno a San Marino è ricoverato per Covid.



Il turismo vaccinale a San Marino è aperto a tutti, tranne che agli italiani perché con Roma ancora non vi è ancora un accordo specifico.