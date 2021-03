San Marino e Grecia: accordo sul turismo in arrivo per l'estate

Un accordo di cooperazione turistica in vista dell'estate tra San Marino e la Grecia: con questo obiettivo si sono incontrati ad Atene il Segretario di Stato per il Turismo sanmarinese Federico Pedini Amati e il ministro del Turismo greco Harry Theoharis.

Sul tavolo un documento funzionale alla realizzazione di progetti di sviluppo turistico, all'interscambio di informazioni strategiche per il settore e a operazioni promozionali per spostare flussi tra i due Paesi, che potrebbe essere formalizzato in occasione dell'assemblea dell'Unwto in programma proprio ad Atene nei primi tre giorni di giugno. Nell'accordo potrebbe rientrare anche uno scambio per gli studenti in ambito turistico.



"Trasferte come queste - è il commento di Pedini Amati - sono particolarmente importanti per confrontarsi su materie ormai predominanti nelle politiche di tutti i paesi: sviluppo sostenibile, scambio di flussi turistici, iniziative di sostegno alle attività del settore e soprattutto ripartenza post pandemia". O. D.