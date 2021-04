Tutti gli aspettano, tutti li vogliono e finalmente quest’estate potranno tornare in Europa. Sono i turisti americani che hanno completato il vaccino contro il Covid-19 i quali, come ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un’intervista al New York Times, vedranno spalancarsi per loro le frontiere del Vecchio Continente.

Una decisione presa dopo che, come spiega Huffington Post si è constatato come il rapidissimo progredire della campagna vaccinale negli Stati Uniti - che sono sulla buona strada per immunizzare il 70% della popolazione adulta entro metà giugno -

consenta di accelerare i negoziati bilaterali su un certificato vaccinale riconosciuto alla frontiera.



"Usano vaccini approvati dall'Ema"

"Usano vaccini approvati anche dall’Ema - ha detto la von der Leyen - e questo li metterà in condizioni di viaggiare verso l’Unione europea”.



In attesa che l’Ue metta a punto il green pass che dovrebbe consentire agli stessi europei di viaggiare all’interno del continente la presidente della Commissione Ue ha detto che “tutti i 27 Stati membri accetteranno, senza condizioni, tutti quelli che sono stati vaccinati con prodotti approvati dall’Ema”.