Vacanza vaccino compreso. Le Maldive stanno valutando l’ipotesi di offrire il vaccino contro il Covid a tutti i visitatori in arrivo, per spingere il settore turistico.

Se il progetto fosse confermato, come riporta ttmedia.com, potrebbe dare un notevole vantaggio all’arcipelago rispetto ai competitor. Attualmente, ai visitatori è richiesto il test Prc negativo.



Al momento comunque non ci sarebbero ancora tempistiche certe per l’avvio della somministrazione ai turisti. In ogni caso, inizierà dopo che l’intera popolazione avrà ricevuto entrambe le dosi di un vaccino. Attualmente ad aver ricevuto la prima dose è circa la metà degli abitanti dell'arcipelago e il 90% di chi lavora nel turismo.